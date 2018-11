Deutsche Bank em mínimos de sempre arrastado por envolvimento em escândalo do Danske

Os títulos do banco alemão estão a cotar em mínimos de sempre depois de terem sido levantadas suspeitas acerca do envolvimento num esquema de branqueamento de capitais operado pelo dinamarquês Danske.

O Deutsche Bank desceu a mínimos históricos depois de noticiado o envolvimento no escândalo de lavagem de dinheiro que, até agora, tinha como protagonista apenas o dinamarquês Danske Bank.





O Deutsche Bank é suspeito de participar de um esquema de branqueamento de capitais ao processar pagamentos para o Danske na Estónia. No passado mês de Setembro, o Danske escreveu num relatório interno que pagamentos no valor de 200 mil milhões de euros, dos quais muitos eram descritos como "suspeitos", foram movimentados através da unidade do grupo na Estónia entre 2007 e 2015. A ligação entre as duas instituições terá terminado precisamente em 2015, depois de ter sido encontrada actividade suspeita.





O regulador do mercado alemão já terá interpelado o Deutsche Bank a pedir mais detalhes sobre a relação com o banco dinamarquês, de acordo com a Bloomberg. Fica em aberto a hipótese de dar início a um inquérito formal.





O banco alemão já deslizou 5,49% para os 8,054 euros, um mínimo de sempre e a maior queda desde 31 de Maio. Segue ainda a ceder mais de 2%. Desde o início do ano, os títulos da instituição já perderam 47,86% do valor. O Danske também vê os títulos vacilar, tendo já descido 3,88% para os 130,20 euros, um mínimo do início de Novembro.