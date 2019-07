Deutsche Bank lança plano de reestruturação de 7,4 mil milhões

O Deutsche Bank pretende diminuir a sua posição no negócio do mercado de capitais, pretendendo, ainda, diminuir a banca de investimento. O custo da reestruturação é de 7,4 mil milhões, e terá perdas no segundo trimestre de 2,8 mil milhões.