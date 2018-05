Deutsche Bank pretende eliminar 10 mil empregos

As notícias sobre os planos de corte de postos de trabalho por parte do Deutsche Bank têm sido recorrentes nos últimos tempos. Hoje são vários os meios de comunicação que adiantam um novo número.





Segundo o The Wall Street Journal, o maior banco europeu pretende cortar 10 mil empregos, no âmbito de um plano de reestruturação profundo que vai afastar o Deutsche Bank do negócio de acções e da concorrência com os bancos de investimento de Wall Street.

A Bloomberg destaca que este plano significa que 1 em cada 10 trabalhadores do Deutsche Bank vai perder o emprego. Este plano foi desenhado pelo novo CEO, Christian Sewing. O anterior presidente do banco alemão, John Cryan, estava a implementar um corte de 9 mil empregos mas segundo a Bloomberg terá eliminado menos de um terço deste total.

Há um mês à frente do banco, Sewing visa agora acelerar a reestruturação do Deutsche Bank, refocando o banco no mercado europeu e afastando-se da concorrência com as grandes instituições de Wall Street. A actividade de banca de investimento terá assim um peso diminuto no "novo" Deutsche Bank, que vai deixar o negócio de "trading" de acções e privilegiar as ligações às empresas europeias.

As medidas do plano de reestruturação vão ser comunicadas oficialmente na assembleia geral de quinta-feira, sendo que grande parte delas estão já a ser avançadas pelos jornais. O Deutsche Bank pretende reduzir substancialmente a sua presença nos Estados Unidos e vender activos também na Europa Central e no mercado africano.

As acções do Deutsche Bank caíram 0,6% para 10,90 euros numa sessão negativa nas bolsas europeias. Desde o início do ano acumulam uma desvalorização de 31%, o que de acordo com a Bloomberg corresponde ao pior desempenho entre as instituições financeiras que integram o índice Stoxx para o sector europeu.