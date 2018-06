Até porque, acrescenta, ainda não há garantias finais de que Montijo vá acontecer.



Além disso, acrescenta o empresário, Portela ainda tem algum espaço para crescer. Mas é inevitável o seu esgotamento.



O presidente do Grupo Vila Galé é o entrevistado desta semana no conversa capital, que passa domingo na Antena 1 e que pode ler no Negócios de segunda-feira. Nesta entrevista, Jorge Rebelo de Almeida revelou que ponderou entrar na TAP.

O presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, defende que Portugal devia ser ambicioso e avançar para a construção de raiz de um novo aeroporto para Lisboa.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Jorge Rebelo de Almeida diz que "devíamos ter uma opção mais duradoura, mais ambiciosa e que passaria por fazer um aeroporto de raiz, expansivo", uma infra-estrutura aeroportuária "relativamente simples para ir crescendo em função das necessidades, até no limite poder substituir integralmente a Portela se algum dia isso viesse a justificar-se".O que com os dados de que dispõe devia acontecer em Alcochete.