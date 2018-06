"Devíamos ter uma opção mais duradoura que passaria por fazer um aeroporto de raiz"

Jorge Rebelo de Almeida defende que a solução para Lisboa passa pela construção de um novo aeroporto com possibilidade de expansão. E até defende a existência da infra-estrutura de Beja.





Ter o Montijo em 2022 vai a tempo?

Há 10 anos achava que a solução que se devia ter feito era manter a todo o custo a Portela por o maior período de tempo.



O que defende agora?

Agora acho que devíamos ser um pouquinho mais ambiciosos. À época, ao então primeiro-ministro manifestei várias vezes a opinião de que discordava em absoluto da Ota, que me parecia um disparate tremendo. E, embora tenha muita dificuldade em falar desenvolvidamente sobre isto porque é um tema muito específico que obriga a muito estudo, acho que hoje devíamos ter uma opção mais duradoura, mais ambiciosa e que passaria por fazer um aeroporto de raiz, expansivo. Podíamos ter uma pista excelente com quatro quilómetros, com espaço para fazer uma segunda pista se viesse alguma vez a ser necessária. Estar lá o espaço garantido e acautelado, e começar por fazer uma infra-estrutura aeroportuária relativamente simples para ir crescendo em função das necessidades, até no limite poder substituir integralmente a Portela se algum dia isso viesse a justificar-se. Isso, em minha opinião, e das hipóteses que estavam em cima da mesa, chama-se Alcochete. Que seria uma solução. Tenho receio de que o dinheiro que se vai gastar no Montijo... Enfim, se o Montijo já tivesse sido decidido até seria diferente, mas hoje ainda não foi decidido. A Portela ainda consigo alargá-la um bocadinho alargando o período de utilização nocturna, aumentando os "taxi ways" que é para os aviões quando aterrarem saírem logo da pista para dar espaço e maior rotatividade, e criando mais área porque o Figo Maduro tem espaço para algum crescimento. É uma solução definitiva de futuro? Não é.

Portanto, um novo aeroporto em Alcochete ou em Lisboa seria uma infra-estrutura prioritária, a seu ver, que devia ser lançada?

Seria e nós temos exemplos de que construir aeroportos tem grandes vantagens, dá uma movimentação ao país porque cria a oportunidade de muitas empresas portuguesas poderem participar porque o aeroporto envolve tudo e em termos tecnológicos é uma grande rampa de crescimento para muitas empresas, não só para empresas de obras públicas. E uma coisa que neste país é preocupante é a falta de investimento público. Nós precisamos de mais investimento público. E eu sei e defendo que o principal investimento num país é o privado... É evidente que não nos vamos pôr a fazer mais auto-estradas…





E faz sentido ter uma infra-estrutura como o aeroporto de Beja naquele sítio?

O aeroporto de Beja foi uma obra de pouco custo. A ideia que tenho na época foi que foi um investimento de 25 milhões de euros.





Têm um empreendimento perto de Beja. Faz algum sentido para vocês ter uma infra-estrutura daquelas?

Não há hoje, infelizmente, no Alentejo dimensão de negócios que justifique o aeroporto. Este ano há até a novidade de que vários voos para Tenerife e para as Canárias vão sair de Beja. Portanto, vai passar a ser utilizada. Beja tem, de facto, uma localização boa, é um lugar onde não há problemas climáticos em termos de nevoeiros e por isso é sempre um aeroporto de recurso e ele está lá. Eu acredito que um destes dias vamos acordar com alguém com uma ideia de aproveitamento daquele aeroporto e ele está lá e é bom que esteja lá. Já o Montijo ainda ninguém, preto no branco, disse o que vai ser. Até temos alguma preocupação com isso porque pode ser um factor que limite o nosso crescimento turístico.