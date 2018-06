Dezenas de instituições financeiras vão ser acusadas de evasão fiscal na Alemanha

Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie e BNP Paribas estão entre as instituições prestes a enfrentar o tribunal. Os bancos são suspeitos de auxiliarem em esquemas de evasão fiscal que custaram milhares de milhões ao Governo alemão.

A justiça alemã prepara a acusação de várias instituições financeiras no âmbito de uma investigação de evasão fiscal, avança a Bloomberg. O processo envolve "alguns dos maiores nomes do sector" e teve custos de "milhares de milhões de euros" para o Tesouro alemão, asseguram fontes próximas do processo à agência.





A investigação incide sobre bancos, corretoras, empresas de contabilidade e de direito, e pretende averiguar o papel destas instituições em casos que lesaram o Estado. Entre os nomes visados estão o Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie e BNP Paribas.