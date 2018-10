DHL Express investe 40 milhões em novo terminal em Lisboa

A DHL Express já garantiu o acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal para construir um novo terminal de carga expresso em Lisboa, anunciou a empresa de correio expresso internacional.



Em comunicado, a DHL Express garante que o terminal vai começar a ser construído – num terreno com 21.700 metros quadrados para uma área edificada de 11.400 metros quadrados – no início de 2019, devendo ficar concluído no segundo trimestre de 2020.





O investimento será de 40 milhões de euros. A DHL Express estima que o novo terminal no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, "vai permitir quadruplicar a actual capacidade de processamento do terminal de Lisboa para 6.500 peças por hora", permitindo o equipamento que será instalado e a localização "aumentar a rapidez do processamento, reduzir a complexidade das actividades, aumentar a segurança no manuseamento das encomendas e melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes do centro e sul do país", acrescenta ainda a empresa de correio expresso.