Dia 1 do Web Summit: Snowden é a estrela do arranque

Edward Snowden é a estrela do dia de arranque do Web Summit. A atividade neste dia começa às 17horas, com a apresentação no palco principal de várias start-ups, como aliás vai acontecer durante todos os dias da conferência.



No arranque dos trabalhos pode ver a Fyde, a Demodesk, a Barkyn, a Casafari, a Evervault, a Fiskl, a Boundless, a SafetyWing, a Mutiny, mas também a Stratio, a Tonic App, a Valispace, a Banjo, a Eastnine, a Shleep, a Localyze e a OHNE.





Depois de mergulhar neste novos projetos surgirá em palco Paddy Cosgrave, fundador do Web Summit, que dará palco (ou écrã) a Edward Snowden, o informático que expôs práticas do governo norte-americano em termos de vigilância mundial. São vinte minutos de apresentação por videoconferência.