Dia 1: Guterres e fundador da Web no arranque do Web Summit

A falta de controlo sobre os dados pessoais, a disseminação fácil de desinformação e a falta de transparência sobre a propaganda política preocupam Tim Berners-Lee



Há ainda para ver neste dia de arranque a intervenção da vice-presidente da Apple, Lisa Jackson, sobre sustentatibilidade e o papel das empresas.

Na cimeira da tecnologia, Darren Aronofsky, realizador de filmes como Cisne Negro, sobe ao palco para falar da tecnologia e audiências.

António Guterres, secretário-geral da ONU, é, no entanto, uma das "estrelas" do dia de arranque e da própria cimeira. O português vai façar de como o futuro digital pode ser benéfico a nível mundial.





Terminada a cerimónia de abertura, que deverá acontecer perto das 20 horas, começa a Night Summit.

E, segundo a organização, há certos locais de encontro, consoante as nacionalidades que estão mais presentes no evento:

