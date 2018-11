A 6 de Novembro, o comissário europeu da inovação, Carlos Moedas, anuncia a cidade europeia da inovação. E estará, no Forum, às 13:45 horas para falar de um mundo tecnológico mais social.



Mas é dia também para ouvir Gillian Tans, da Booking.com, e a comissária europeia da Justiça, Vera Jourova. O painel é às 10:55 horas, para falar de "gap" de géneros.



Notícias falsas é outro dos temas em destaque, e no palco principal será Mitchell Baker, do Mozilla, a debater o tema com David Pemsel, do The Guardian, às 11:35 horas (que estará também às 12:30 no Panda Conf. a falar sobre a monetização dos conteúdos).



Nico Rosberg, antigo piloto de Fórmula 1, entra no palco principal às 11:55 (depois de já ter estado às 10:55 no Forum), juntamente com Stephen Kaufer, do TripAdvisor.



Segue-se o automóvel, no palco principal, às 12:20, com Martin Hofmann, da Volkswagen, e Marek Reichman, da Aston Martin. Mas há um auditório dedicado ao automóvel, onde estes dois intervenientes também podem ser ouvidos. Nesse auditório, destaque para a conferência sobre como a realidade aumentada pode mudar a indústria automóvel (às 12:10), seguindo-se nesse auditório às 12:30 a conferência que vai perspectivar o carro dentro de 20 anos.



Alexis Ohanian, da Initialized Capital, vai falar às 12:40 sobre o que gostaria que as capitais de risco lhe tivessem dito.



Mas uma das intervenções mais esperadas é a de Christopher Wylie (na foto), que denunciou o caso da transferência de dados e sua utilização para fins políticos do Facebook pela Cambridge Analytica. Vai estar às 14 horas no palco central.



Peter Smith, do Blockchain, também entra em acção dia 6 de Novembro, às 15:25 horas. No palco central o dia termina, às 16:30, com a comunicação de Young Sohn, líder da Samsung electronics.



Depois de ter estado na cerimónia de abertura, Fernando Medina dá o arranque às 10:20 horas das conferências no auditório Forum. Tim Berners-Lee, fundador da Web que esteve também na cerimónia de abertura, vai estar também na conferência do Forum às 10:30.



No auditório Pand, pela Burger King, Marcelo Pascoa falará sobre quem tem medo dos anúncios.



No planet:tech, que só decorre dia 6, estarão em palco Stephen Cook, da BP (às 12:10), António Mexia, da EDP (às 13:05), Tony Milikin da Anheuser-Busch InBev (às 14:25), Lucas Joppa, da Microsoft (às 15:05) e Pia Heidenmark da Ikea (às 15:20). Nesse auditório, João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, estará em palco às 15:40 com Alexandra Cousteau e Paulo Kirpuri.



Num palco mais tecnológico, o SaaS Monster, presença para Adam FitzGeral, da Amazon Web Services, que entrou recentemente em Portugal (às 11:15).



Decorrerão neste dia, apenas, as conferências dedicadas ao desporto, depois de se ter sabido que Ronaldinho já não iria marcar presença por não ter passaporte. Neste palco SportsTrade, André Villas Boas estará às 11:00, voltando a estar presente o administrador do Benfica Domingos Soares de Oliveira (às 11:45), com Jacques-Henri Eyraud, do Marselha.



Domingos Soares de Oliveira estará também às 12:30 no palco com Luisão e Pedro Marques, todos do Benfica. Nesse auditório, Richard Arnold, do Manchester United, é o convidado da palestra das 13:50. E um espaço para o surf reunirá a partir das 14:55 Anastasia Ashley, Andre Cotton, da Red Bull, e os surfistas McNamara, Hugo Vau e Tiago "saca" Pires. Os trabalhos neste palco terminam com Rosberg às 15:55, mas antes (às 15:45) a Web Summit atribui o prémio inovação no desporto a Jorge Mendes, empresário de futebol.



Um outro palco que só terá lugar no dia 6 é o Unboxed para dar a conhecer e criticar algumas novidades tecnológicas.

Todos os dias da cimeira, ao arranque dos trabalhos, e perto da hora do almoço, sobem ao palco uma série de start-ups, que foram escolhidas por estarem na linha da frente das previsões de que estarão sob os holofotes em 2019.No arranque poderá ver os casos da Rise, Huckleberry, CoinBundle, Utopia, Cuvva, Wayve, The Pasta Haters, Maze Deisgn, Waldo-ie, LeadlQ, Wefarm, Zenaton, KoruKids, Huub. Nas da hora do almoço (13:20) estarão presentes a Hostmaker, Mapillary, Fair, Clark, Storytel, EasyPayment Gateway, Aclima, Engineer AI.O palco central é onde estarão as "estrelas" deste Web Summit. E em quase todos os conteúdos sobre quem ver no evento deste ano surgem Cal Henderson – fundador do Slack (que já é um unicórnio), e que esteve também no lançamento do Flickr – e Brenda Freeman, da Magic Leap, que vai falar de marketing. Entram, em palco, às 10:00 e às 10:25 horas respectivamente.