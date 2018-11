Apesar de ter havido o palco Unboxed, no dia de ontem, hoje no palco principal desembrulha-se o Natal, com as tecnologias que podem vir a ser dominantes. Para ver às 11:30.



Os robôs voltam a ser tema na parte da tarde com a participação da robô Sophia, às 14:00.



À tarde mais gestores de topo. O presidente da Google Europa, Matt Brittin, entra em palco às 15:35; e Brad Smith da Microsoft às 16:25.



Quarta-feira tem lugar a semi-final dos pitch, mas tal como na terça poderá ver start-ups que podem estar no estrelato no futuro próximo no arranque dos trabalhos de manhã e à hora do almoço. Esta quarta pode ver o que andam a fazer a Rise, EduMe, Octi, IvI5, Vantik, Shoof, Time is, Labelbox, Factmata, Mov-ai, Fenton, HypeLabs, FFS - de manhã - e Aaptiv, Unbabel, Unmade, Gremlin, Pointy, Tamara Mellon e StoxkX à tarde.



Noutros palcos, no do automóvel, quarta-feira poderá ouvir a Bosch falar da internet das coisas (às 11:05), e como a Scania está a fazer a revolução do automóvel (às 11:45). Dos carros para os helicópteros, pode ver o Volocopter às 12:20; e aos aviões com Remo Gerber da Lillium Aviation às 13:00. Também a Volvo terá um painel neste auditório às 15:25. E depois de Rosberg ter abrilhantado algumas sessões na terça, esta quarta a F1 vai estar em debate às 15:45. Para finalizar o espaço com o Virgin Galactic às 16:05.



Quarta-feira é o único dia em que acontecem as conferência bionate.io, com muitos debates sobre inteligência artificial. E com Garry Kasparov, o campeão de xadrez que bateu um computador, às 14:10 neste auditório. Kasparov estará também no Forum às 13:00. Ainda no palco bionate.io, às 15:35, entra Katharina Borchert, do Mozilla, e às 15:55 Igor Perisic, do LinkedIn.



Entra também em acção o palco Content Makers, que arranca com o Netflix (Greg Peters), às 11:00. Este é um auditório com muitas televisões e produtores de conteúdos.



DeepTech é o novo palco, que também só receberá conferências esta quarta-feira, e onde se pode ouvir responsáveis de grandes empresas, mas também de responsáveis do Alexa Fund, da Amazon, e outros fundos que têm dinheiro disponíveis para investimentos.



No Forum, volta-se ao tema da desinformação, com responsáveis da Comissão Europeia e de alguns governos europeus. Até se debate como pode a democracia sobreviver à tecnologia, com Ben Rattray, da Change.org às 11:55. E é neste palco que Tony Blair e Brad Smith se encontram para debater sobre como a tecnologia funciona para toda a gente. Às 15:00.



Só na quarta, o MoneyConf debate blockchain, criptomoedas e revolução digital.



O papel da tecnologia, do digital e das marcas estará em debate no PandaConf, com Ian Wilson, da Heineken, às 12:40; ou Adam Petrick, da Puma (13:45); ou ainda Elaine Rodrigo, da Danone (15:35); e Jessica Spence, da Carlsberg (15:55).

