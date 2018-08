Dia adere a plataforma de compras a fornecedores

O grupo Dia, que em Portugal detém o Minipreço, anunciou esta quinta-feira ter aderido à plataforma de negociação com fornecedores Horizon International Services, da qual fazem parte a Auchan, o grupo Casino e a Metro.





De acordo com o comunicado, o objectivo da entrada do Dia na plataforma de compras é obter uma vantagem competitiva na negociação com os grandes fornecedores de produtos de marca e assim disponibilizar ao consumidor uma oferta mais variada e a preços mais reduzidos.



A empresa espanhola sublinha que a adesão à central de negociação "não afectará nem a marca própria nem os produtos frescos".