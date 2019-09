DIA desiste de vender Clarel e aposta em novo CEO

A cadeia espanhola anunciou que a Clarel passará a funcionar com uma estrutura independente e com um CEO próprio, Paul Berg.

O grupo DIA, dono da cadeia de supermercados Minipreço, desistiu de vender as lojas Clarel, e quer, pelo contrário, apostar no seu crescimento.

Para isso, a empresa espanhola vai dotar a marca de uma estrutura independente e já nomeou um presidente executivo para esta unidade de negócio, Paul Berg, que reportará diretamente ao CEO do DIA, Karl-Heinz Holland.

Em comunicado, o grupo diz que acredita no potencial do setor dos cuidados pessoais e do lar e na possibilidade de uma mudança com sucesso para a Clarel, tendo decidido, por isso, que a insígnia "continuará a fazer parte da empresa".





"O Grupo DIA dotará a Clarel de uma estrutura que trabalhará com total independência na sua matriz de negócio", acrescenta o comunicado, indicando que a decisão de nomear um CEO independente "permitirá que tanto a Clarel como a DIA funcionem de forma separada e focadas completamente na sua principal atividade de negócio".