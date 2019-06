Dia e credores estabelecem deadline para alcançar acordo

O prazo estabelecido pelos credores da dona do Minipreço para alcançar um acordo com o fundo do milionário russo termina esta sexta-feira, 21 de junho.

Os 17 credores do Dia deram até amanhã, sexta-feira, 21 de junho, para alcançar um acordo com a LetterOne, a maior acionista do grupo que em Portugal tem a rede de supermercados Minipreço, disseram fontes financeiras ao Cinco Dias.





Este prazo foi estabelecido depois de no passado dia 20 de maio as partes terem chegado a um princípio de acordo para refinanciar a dívida da rede de supermercados e, desta maneira, evitar que avançasse com um pedido de insolvência e proteção contra credores.