Dia revê as contas de 2017 e reporta menos 20 milhões em receitas. Acções afundam mais 15%

O Grupo Dia, empresa de supermercados espanhola que marca presença em Portugal, viu as acções perderem perto de metade do valor na sessão de 15 de Outubro depois de uma série de notícias negativas. Os títulos foram penalizados por uma nota de research negativa do JPMorgan. Mas a tendência negativa acentuou-se, depois de a empresa retalhista ter emitido um "profit warning", no qual anunciou que espera uma queda substancial no EBITDA deste ano e não vai pagar dividendos em 2019.







Esta segunda-feira a cadeia reforça as quebras ao afundar 15% para os 74,8 cêntimos por acção, abandonando os ganhos de 2,25% que somava no início da sessão. Estas novas quebras ditam que a retalhista já tenha perdido cerca de 61% desde 15 de Outubro. Desde o início do ano, as perdas já somam 82,72%.





O grupo Dia está em Portugal, através do Minipreço, tendo 630 lojas em território nacional e empregando 3.900 pessoas, de acordo com a informação disponível no site do retalhista espanhol.

Já em Agosto, o CEO do Dia, Ricardo Currás, foi afastado da liderança do grupo, uma saída provocada pela queda dos lucros e dos títulos da cadeia de supermercados. Os resultados líquidos do primeiro semestre do ano já tinham revelado uma quebra de 44% para 66,1 milhões de euros, penalizados pelo impacto cambial no Brasil e Argentina.