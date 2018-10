Dif prepara-se para controlar Optimize

A Dif Brokers vai controlar a Optimize. A operação será gradual e, segundo noticiou esta quinta-feira o Jornal Económico, dará à corretora e aos seus accionistas 85% da gestora de fundos de investimento em 2020.

Segundo a publicação, o acordo assinado entre as duas empresas financeiras é para que a Dif e dois seus accionistas (Pedro Lino e Jorge Vilar) controlem a Optimize Investment Partners, que pertence maioritariamente a Claire e Diogo Teixeira. Isto num prazo de três anos.

O supervisor já deu autorização parcial à operação, segundo disse Pedro Lino ao Jornal Económico: "O Banco de Portugal já deu luz verde para a Dif e para uma parte dos accionistas da Dif também adquirirem a gestora de fundos".

A Optimize Investments Partners é detida a 100% pela Optimize Investimentos SGPS, que tem 73% nas mãos da JCD, de Claire e Diogo Teixeira. É esta participação que será alienada.

O objectivo é que, em 2020, Pedro Lino fique com 37% da Optimize Investments Partners, a par de 21% detidos directamente pela Dif (de que Lino também é accionista), e ainda 16% de Jorge Vilar. Há ainda posições inferiores a 10% cada para outros dois accionistas que possam vir a entrar no capital.

De acordo com o jornal, há autorizações do supervisor já para a Dif e Vilar comprarem as suas participações, mas falta ainda a autorização para Pedro Lino poder adquirir a sua parcela.

Ao Jornal Económico, Pedro Lino explicou o racional para esta junção entre as duas empresas: "A Dif não tem fundos de investimento, não tem PPR. São todos os produtos nos quais a Optimize é especialista. Por outro lado, a Optimize não oferece aos seus clientes os produtos de corretagem que nós oferecemos". A venda cruzada de produtos vai acontecer, mas o gestor – que ficará a presidir à Optimize em meados 2019 – avança que a separação entre a gestão de fundos da Optimize e a corretagem da Dif vai manter-se.