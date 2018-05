A Recharge rechaça a acusação da sócia. "O projecto da Graciosa não está num impasse. A expectativa é que a energia renovável comece a ser vendida no mercado durante o mês de Maio", garante fonte oficial da empresa alemã. "Trata-se de um ‘bluff’, uma vez que pode sempre ser injectada na rede alguma energia renovável, de forma tradicional, já que 4,5 MW de energia eólica e 1 MW de energia solar fotovoltaica já estão em funcionamento há mais de um ano", afiança o responsável da Younicos.



A Recharge contra-ataca: "A Younicos falhou a entrega do software", pelo que "a companhia do projecto, a Graciólica, a processou num tribunal alemão em mais de dois milhões de euros", acrescentando que "uma injunção da Younicos para inibir" a nomeação da fornecedora concorrente "foi negada pelo tribunal dos Açores".



A Younicos argumenta que "não falhou na entrega do software", o qual, diz, "estava pronto e já tinha passado, com sucesso, a primeira fase de aceitação com a EDA – Electricidade dos Açores". A Younicos avança que, além de ter recorrido da decisão no tribunal dos Açores, "existem outros seis processos contra a Recharge e seus associados". Fonte oficial da EDA não se imiscuiu no duelo accionista: "Estamos preparados. Quando eles estiverem em condições para injectar energia na rede..."

"O projecto já poderia estar a funcionar e a produzir energia renovável desde o final de 2017. Ao invés disso, está parado há mais de seis meses e o impasse pode comprometer totalmente o projecto e cancelar o Contrato de Aquisição de Energia que foi alcançado com a ERSE [reguladora do sector] e que já foi adiado em Dezembro passado", denuncia Philip Hiersemenzel, porta-voz da Younicos, que era a responsável por "providenciar a solução de software inovadora necessária". Ao Negócios, esta empresa acusa a Recharge de a ter afastado do projecto, tendo escolhido um outro fornecedor.