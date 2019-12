Dinamarca estuda construção de ilha de 40 mil milhões para mega parque eólico

Os países do Norte da Europa estão na dianteira da aposta nas energias renováveis e a Dinamarca está agora a estudar uma solução inovadora para instalar um mega parque eólico com capacidade para abastecer energia a 10 milhões de habitações.

O Governo dinamarquês anunciou que está a estudar a viabilidade de um investimento de 300 mil milhões de coroas dinamarquesas (40 mil milhões de euros) para instalar este mega parque eólico em uma ou mais ilhas que teriam de ser construídas de raiz.

Segundo o comunicado do governo da Dinamarca, citado pela Bloomberg, este parque teria uma capacidade de 10 gigawatts, que seria suficiente para fornecer energia a 10 milhões de casas.

O objetivo do governo passa por a maioria deste investimento ser efetuado por privados, sendo que no Orçamento do Estado para 2020 vai ser inscrita uma verba de 65 milhões de coroas (9 milhões de euros), apenas para estudar que tecnologias poderão ser utilizadas no projeto.

Para se ter uma ideia da dimensão deste mega parque, se for construído como está previsto, terá uma capacidade cinco vezes superior a todos os parques eólicos que existem atualmente no país.

A localização do mega parque eólico também está ainda em estudo, sendo que o Mar do Norte e o Mar Báltico estão entre as hipóteses.

O Governo dinamarquês aprovou recentemente legislação, que mereceu o apoio da maioria dos partidos do país, que define como meta o corte de 70% nas emissões poluentes até 2030. O ministro do Clima e Energia, Dan Jørgensen, classificou esta lei como uma das mais "ambiciosas em todo o mundo" no combate às alterações climáticas.