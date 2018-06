Dinamarquesa Orsted nega interesse na EDP Renováveis

A Engie dizia que não está a preparar qualquer oferta de compra sobre a EDP Renováveis, mas deixando claro que "analisa constantemente oportunidades de investimento".

China Three Gorges (CTG), principal accionista da EDP que lançou recentemente uma OPA sobre a eléctrica e sobre a sua subsidiária para as renováveis, tem estado a avaliar o interesse das eléctricas europeias para a compra dos negócios de energias limpas da EDP Renováveis, liderada por João Manso Neto (na foto), nos Estados Unidos.



a italiana Enel

, a espanhola Iberdrola, a francesa

Engie e as alemãs

E.ON

e RWE. Mas a Reuters escrevia que a Engie teria confirmado interesse.

A auscultação feita pela CTG serve o objectivo de prevenir objecções da parte das autoridades dos EUA, as quais estão a aumentar o escrutínio e a limitar as aquisições de empresas por parte de chineses em território americano.



"A Orsted não está, no momento, a preparar qualquer potencial transacção para o todo o para parte da EDP Renováveis, ou qualquer dos seus activos ou subsidiárias".A afirmação é feita numa comunicação à CMVM que pediu esclarecimentos à empresa dinamarquesa, depois de ter sido noticiado que a empresa poderia estar a avaliar uma potencial operação sobre a Renováveis, que está sob OPA (Oferta Pública de Aquisição) dos chineses da China Three Gorges. A notícia foi avançada pela Bloomberg.No mesmo comunicado em que nega interesse, a Orsted diz, no entanto, que como empresa focada nas renováveis observa, sempre, o mercado, incluindo potenciais oportunidades de investimento que estejam alinhadas com a sua estratégia de negócio.Esta terça-feira, 26 de Junho, também a Engie tinha feito comunicado com igual sinal, e depois de notícias que davam conta do seu interesse pela Renováveis, em particular pelo negócio nos Estados Unidos. Também esta terça-feira a Reuters noticiou que aSegundo a Reuters, os chineses teriam contactado