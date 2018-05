Direcção do IAPMEI sem presidente e com apenas um administrador

Jorge Marques dos Santos, que tinha sido nomeado presidente do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, IP) há cerca de um ano, abandonou o cargo a 18 de Abril passado, dia em que completou 70 anos, o limite de idade para exercer funções públicas.

Duas semanas depois, a 30 de Abril, Susana Santos, que tinha entrado na direcção do IAPMEI com Marques dos Santos, apresentou a sua demissão, que foi aceite pela tutela.

Desde 1 de Maio que a direcção do IAPMEI, que tem sede no Porto, está a funcionar com apenas um membro - Miguel Sá Pinto, que chegou a vogal deste instituto ainda no anterior Governo de Pedro Passos Coelho.

Contactado pelo Negócios, fonte oficial do gabinete do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, afirmou que "há algum tempo que se está a trabalhar no processo de nomeação de uma nova direcção do IAPMEI", o qual, garantiu, "deverá estar concluído dentro de duas semanas, o mais tardar".

Jorge Marques dos Santos tinha chegado à liderança do IAPMEI - que há duas décadas que não tinha um presidente do Porto -, vindo da presidência do Instituto Português e Qualidade (IPQ), igualmente de nomeação ministerial, de onde também tinha transitado Susana Santos.

Há pouco mais de um ano, depois de Miguel Cruz ter passado da presidência do IAPMEI para a Parpública, no final de 2016, o instituto ficou alguns meses a funcionar apenas com dois dos seus três membros.