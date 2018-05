O Conselho Directivo do Sporting vai proibir a entrada da comissão de fiscalização, anunciada por Jaime Marta Soares, nas instalações do Sporting. Os leões rotulam a referida comissão como "ilegal", razão pela qual não lhe reconhecem qualquer legitimidade para aceder aos escritórios do leões.No comunicado lido por Fernando Correia, porta-voz de Bruno de Carvalho, a direcção acusa Jaime Marta Soares de "mais uma vez violar os estatutos e regulamentos" do clube.