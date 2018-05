Director do futebol do Sporting detido

As buscas que decorrem esta manhã na SAD do Sporting já deram origem a quatro detenções, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma publicação, os detidos são André Geraldes (director do futebol do Sporting), Gonçalo Rodrigues (funcionário do Sporting que suspendeu funções esta terça-feira), Paulo Silva (o denunciante deste esquema) e João Gonçalves (o intermediário).







As buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária do Porto e a operação em causa chama-se Cash-ball.





De acordo com o Correio da manhã, o inquérito já estaria no DIAP do Porto desde Fevereiro passado, altura em que Paulo Silva denunciou todo o esquema.