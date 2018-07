Director do jornal Público demitiu-se

Segundo a Sábado apurou, a administração do jornal já tinha informado sobre a possibilidade de demitir o director-adjunto Diogo Queiroz de Andrade, a que David Dinis se opôs.

No primeiro dia de férias do director demissionário, a administração despediu Diogo Queiroz de Andrade, mesmo sabendo que Dinis era contra a decisão.



A direcção do Público é liderada por David Dinis e, além de Diogo Queiroz de Andrade, também Tiago Luz Pedro e Vítor Costa são diretores-adjuntos. Sónia Matos é diretora de Arte do diário. O Conselho de Administração do Público é presidido por Ângelo Paupério, tendo como vogais Cláudia Azevedo e Cristina Soares.



O director do jornal Público, David Dinis, apresentou esta segunda-feira a demissão, avança o Diário de Notícias.De acordo com o jornal, a decisão ocorre após a Administração do jornal ter optado por demitir o director-adjunto Diogo Queiroz de Andrade. Haverá um plenário de redacção esta tarde.