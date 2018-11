Direito de resposta da Europcar

Direito de Resposta:





"O Jornal de Negócios publicou na sua edição on-line de 2 de novembro de 2018, na secção transportes, um artigo intitulado "Reclamações nos transportes descem para 8.500 até junho", no qual é noticiada a publicação, por parte da Autoridade de Mobilidade e Transportes (AMT), de um relatório sobre reclamações no mercado da mobilidade e transportes, relativo ao primeiro semestre de 2018. No que diz respeito às entidades que apresentaram um maior número de reclamações, é mencionada a Europcar atrás da CP, do Metro e da Transtejo.





A notícia carece de ser devidamente contextualizada e explicada, uma vez que o tipo de serviço que a Europcar contratualiza com os seus clientes, é diverso, na sua natureza, do serviço de transportes públicos, com que a AMT a compara.