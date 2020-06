Diretor de risco do BES foi promovido a administrador do Novo Banco

Foi o Banco de Portugal que convidou o ex-diretor de risco do BES para a administração do Novo Banco, integrando a equipa de António Ramalho, conta o Público.

Rui Fontes, que foi diretor de risco do BES entre 2012 e agosto de 2014, e que assumiu as mesmas funções no Novo Banco, foi convidado em 2016 pelo Banco de Portugal para assumir as funções de administrador do Novo Banco, com o pelouro do risco, revela esta quarta-feira o jornal Público.





De acordo com o jornal, Rui Fontes foi nomeado diretor do departamento de risco do BES, onde esteve entre 2012 e agosto de 2014, já depois da resolução, pela equipa de Ricardo Salgado.