Diretor-geral da Cotec: Energia “já não é tema” para as empresas

O diretor-geral da Cotec, Jorge Portugal, diz que os custos de energia, que dispararam para preços considerados "inaceitáveis" com o estalar da guerra na Ucrânia, deixaram de ser foco de preocupação das empresas."Hoje já não vemos os empresários e as empresas preocupadas a referir o custo da energia", diz, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Convidado do programa Conversa Capital, o diretor-geral da Cotec destaca também a forma como encararam o problema: "O que nós vimos foi efetivamente as empresas a adaptarem-se, a investirem em energias renováveis".Sobre se já estão a refletir a descida dos custos de energia nos preços, Jorge Portugal argumenta que "não reflete nos preços quem quer, reflete quem pode": "Na prática vimos que, em diferentes mercados, muitas das nossas empresas, que trabalham não com o consumidor final mas com clientes intermédios, puderam em parte transferir esses custos", mas "há setores efetivamente que não foi possível fazer essa transferência completa".Outro sobressalto trazido pelo conflito foi a rutura de "stocks" que "ainda não estão completamente normalizados". "Vemos, por exemplo, na parte da microeletrónica, que é transversal a toda a economia, que continua a haver escassez em muitas áreas", mas que "tem sido ultrapassada", porque "as empresas têm sido exímias na procura, substituição e na conceção de soluções alternativas, diz.Com os principais efeitos diretos da guerra na Ucrânia nas empresas a aliviar, "a nossa perspetiva é a de que, de facto, haja uma normalização em termos dos preços e uma atenuação da inflação - isso não só nos produtos intermédios, mas também nos preços que depois se refletem dos preços dos bens finais dos consumidores", assinala.Fundada em 2003, a Cotec é uma associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial, engloba multinacionais, grandes grupos e pequenas e médias empresas, em vários setores de atividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado.