Disney vai colocar 32 mil trabalhadores em lay-off em 2021

Walt Disney revelou esta quarta-feira (dia 25 de novembro) que irá colocar, no primeiro semestre de 2021, mais 32 mil trabalhadores em lay-off, devido às dificuldades sentidas com a Covid-19.





No mês de setembro, a empresa de animação já tinha colocado 28 mil trabalhadores em lay-off, com o intuito de minimizar as perdas. A estes colaboradores juntam-se, em 2021, mais 4 mil, sendo a maioria funcionários dos parques temáticos da cotada.





A pandemia atingiu as contas da Disney e, segundo apurou a Reuters, no primeiro semestre do próximo ano existirão cortes efetivos na força de trabalho.





No início de novembro, a companhia multinacional anunciou que estava a dispensar colaboradores adicionais do seu parque temático no sul da Califórnia, por não existir uma data de reabertura do estabelecimento.





A Disneylândia de Paris voltou a encerrar as suas portas no mês de outubro, devido a um segundo confinamento na França.





Abertos encontram-se atualmente os parques temáticos localizados em Xangai, Hong Kong e Tóquio, onde a pandemia da Covid-19 parece dar tréguas.