Dívida da Itália ao BCE ascende a 500 mil milhões de euros

No âmbito do programa de compra de activos do Banco Central Europeu, a dívida pública e privada de Itália em relação à instituição europeia deverá atingir um total de 500 mil milhões de euros este Verão.

reuters

A dívida pública e privada da Itália relativamente ao Banco Central Europeu (BCE) está a caminho de atingir a fasquia de 500 mil milhões de euros, segundo mostram os dados do Target 2, o sistema de pagamentos utilizado por bancos centrais e comerciais para processamento de pagamentos de montantes elevados.



O Financial Times escreve esta segunda-feira, 9 de Julho, que numa altura em que os investidores aguardam a divulgação do próximo orçamento por parte do novo governo italiano, os fluxos de capitais no âmbito do Target 2 indiciam que a dívida de Itália face ao BCE deverá atingir os 500 mil milhões de euros ainda neste Verão.



Para o FT estes valores "reflectem os persistentes desequilíbrios financeiros na Zona Euro". No lado oposto da tabela surge a Alemanha com uma diferença entre pagamentos e recebimentos transfronteiriços (Target 2, instrumento utilizado para agilizar o pagamento de montantes elevados) a caminho de atingir 1 bilião de euros.



Estes dados são ainda mais preocupantes na medida em que reiteram os problemas da economia transalpina, que apesar de ser a terceira maior do bloco do euro é também aquela que regista a segunda maior dívida pública em percentagem do PIB, só atrás da Grécia.



Por outro lado, o governo anti-sistema e populista formado pelo 5 Estrelas de Luigi Di Maio e pela Liga de Matteo Salvini apresentará no Outono o orçamento do Estado para 2019, temendo-se que a aposta em medidas de aumento da despesa e diminuição da receita possam colocar a economia italiana ainda numa situação mais frágil.



Estes 500 mil milhões de dívida pública e privada resultam do programa de compra de activos do BCE de 2,4 biliões de euros através do qual a autoridade monetária liderada por Mario Draghi tem adquirido títulos de dívida soberana detida por investidores.