Dividendos do BCP em 2019? Nova gestão ainda não tem decisão

O plano estratégico do BCP prevê pagar 40% dos lucros em 2021, o mesmo "payout" que estava previsto para o próximo ano. Mas ainda não é certo que esse pagamento venha a acontecer.

A nova comissão executiva do Banco Comercial Português ainda não tomou uma decisão final sobre se voltará ao pagamento de dividendos aos accionistas no próximo ano, com base nos resultados deste ano.

"Acabámos de tomar posse, é um tema que obviamente será muito falado com o conselho de administração", confessou Miguel Maya, na conferência de imprensa de apresentação de contas desta quinta-feira, 26 de Julho. Isto apesar de ter havido vários encontros deste órgão para se discutir o novo plano estratégico para o grupo.