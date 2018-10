Divisão de camiões e autocarros da Daimler abre “hub” tecnológico em Lisboa

DR/Daimler

A Daimler Trucks & Busses, divisão de camiões e autocarros da casa-mãe da Mercedes, vai abrir um novo "hub" tecnológico em Lisboa, anunciou esta quarta-feira, 24 de Outubro, a fabricante automóvel alemã em comunicado.

O Tech & Data Hub irá empregar "cerca de 30 pessoas" na fase de arranque, indica a empresa.

O "hub" de Lisboa situa-se na incubadora Second Home Lisboa, no Mercado da Ribeira, e centrará os seus serviços em áreas como a "adaptação às frotas electrónicas, futuro da logística ou integração de infra-estruturas (V2X)", refere a Daimler.

A Daimler é a mais recente construtora automóvel a escolher Lisboa para um centro de desenvolvimento tecnológico. Este ano, também a BMW criou uma "joint-venture" com a Critical Software, com instalações em Lisboa e no Porto, e a Volkswagen anunciou um centro de desenvolvimento de software na capital portuguesa para o departamento de Tecnologia de Informação (TI) do Grupo Volkswagen e da MAN Truck & Bus. A Mercedes-Benz abriu em 2017 o Digital Delivery Hub também em Lisboa.