Dois accionistas da EDP Renováveis juntam-se para poderem nomear um administrador

Axxion e Massachusetts Financial Services vão juntar as suas posições accionistas para poderem nomear um administrador na EDP Renováveis.

Nesta reunião de accionistas estão agendados quatro pontos de ordem, entre eles a reeleição e nomeação de administradores.

A Axxion e Massachusetts Financial Services revelaram que se juntaram "com o objectivo de exercer o direito de representação proporcional", revela um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM).As duas entidades detêm em conjunto mas de 51,5 milhões de acções, o que corresponde a 5,913% do capital da EDP Renováveis, segundo a mesma fonte."O referido conjunto de accionistas irá exercer o direito à nomeação proporcional de um membro do conselho de administração da EDPR na próxima assembleia geral extraordinária convocada para o próximo dia 27 de Junho de 2018", acrescenta o mesmo comunicado.