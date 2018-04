Dois “vices” do Benfica de Luanda suspensos por pagarem 9.200 euros a árbitra

Dois vice-presidentes do Sport Benfica e Luanda foram suspensos por seis anos, por decisão do conselho de disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF), o mesmo acontecendo com uma árbitra, a quem pagaram 9.200 euros para falsear resultados.