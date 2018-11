Domingos Soares de Oliveira: “É difícil que um clube seja gerido como uma start-up"

Domingos Soares de Oliveira, CEO do grupo Benfica, defendeu esta terça-feira no Web Summit que "é difícil que um clube seja gerido como uma start-up".

Contudo, o administrador referiu que alguns aspectos típicos das start-ups já são adoptados pelo clube. "Misturamos pessoas de várias áreas, temos uma maior agilidade", refere. "E com várias start-ups dentro do clube", resumiu.

Também presente no painel, o presidente do Olympique Marselha, Jacques-Henri Eyraud, sublinhou a importância da tecnologia, considerando, no entanto, que "o futebol tornou-se complacente e menosprezou a tecnologia".