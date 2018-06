Domino’s perde quarto CFO em quatro anos

A Domino's acaba de perder mais um dos "chefes" principais: Rachel Osborne é a quarta gestora financeira a abandonar o cargo num período de apenas quatro anos. A cadeia americana não apresentou qualquer justificação para a saída da CFO demissionária. Aquando do anúncio, feito esta terça-feira, a empresa fez apenas saber que começaria em breve a procura por um substituto. A Domino’s agradeceu os serviços de Osborne e a ex-funcionária mostrou apreço pelo lugar que deixou vago, indicando que saía "em busca de outras oportunidades de carreira".

Antes de Osborne, a Domino’s viu Sean Wilkins e Paul Doughty a deixar o leme das finanças da empresa, ambos em 2015. No ano anterior, havia sido Lin Ginsberg a cessar funções.





Para os analistas da Liberum citados pela Bloomberg, a mais recente saída vem confirmar que "não está tudo bem internamente", e mantêm a recomendação de venda.



Os investidores perdem o apetite pela empresa e as acções caem 6,62% para as 359,80 libras em Londres. A empresa não notava uma quebra semelhante nos títulos na bolsa inglesa desde Dezembro do ano passado. Já na terra-natal, os EUA, a cadeia americana de pizzarias mantém-se no verde, com uma valorização de 0,92% para os 272,24 dólares em Nova Iorque.