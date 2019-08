A SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas comprou a totalidade do capital da Mineraqua Portugal, que detém a concessão e a marca Água Castello. O valor do negócio não foi revelado.

A operação, refere o comunicado, "fortalece a presença da Central de Cervejas no mercado das águas minerais naturais em Portugal, reforçando um portefólio que já integra a Água de Luso e Água do Cruzeiro".



A Água Castello vendeu cerca de cinco milhões de litros no ano passado, o que se traduz numa quota de aproximadamente 7% em volume do mercado das águas com gás em Portugal, indica ainda a SCC.

A SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas comprou 100% do capital da Mineraqua Portugal, que detém a concessão e a marca Água Castello, anunciou esta segunda-feira, 5 de agosto, o grupo que detém a cerveja Sagres e a água do Luso, em comunicado. O valor da aquisição não foi revelado.A SCC refere que comprou a empresa a "um grupo de investidores privados liderado pela Capital Criativo". A Capital Criativo é uma sociedade de capital de risco independente liderada por Nuno Gaioso Ribeiro.