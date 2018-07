Dona da TVI obtém lucros de 10,5 milhões no primeiro semestre

A Media Capital, cuja compra pela Altice já não vai acontecer, registou uma subida de 26% do resultado líquido nos primeiros seis meses do ano. A parte operacional melhorou, mas os menores encargos com juros ajudaram a companhia.

A Media Capital registou um lucro de 10,5 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um período em que a empresa dona da TVI verificou uma diminuição de 22% do endividamento junto da banca.

"O resultado líquido acumulado foi de € 10,5 milhões, 26% acima do verificado no ano anterior", anuncia o comunicado de resultados divulgado através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Entre Janeiro e Junho de 2017, o lucro tinha sido de 8,3 milhões.

O lucro foi conseguido graças a uma melhoria operacional. Os rendimentos da empresa liderada por Rosa Cullell (na foto) aumentaram 10% no semestre, suportados sobretudo com os alcançados pela direcção de produção audiovisual (Plural), e situando-se em 87 milhões. A publicidade cresceu, em termos homólogos, 3%. Os outros rendimentos operacionais cresceram 37%, graças sobretudo aos "rendimentos associados à cedência de sinal, entre outros, nomeadamente eventos e produção audiovisual". A empresa apoiou, no campo da cenografia, o festival da Eurovisão, que se realizou em Portugal.

De qualquer forma, os gastos operacionais também cresceram 9% para 67 milhões de euros, aqui com a área da televisão em destaque (com o maior volume e também com o maior crescimento relativo).

Em resultado, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) somou 12% para 19 milhões de euros. Só duas áreas de negócio deram um contributo positivo – a produção audiovisual, que deixou o terreno negativo em que se encontrava no primeiro semestre de 2017, e a de rádio (em que a Comercial é a principal marca).

Dívida afunda 22%

"Os resultados financeiros (líquidos) melhoraram 700 mil euros, por via da redução dos encargos com juros (menor dívida média e menor custo associado) e da valorização do euro", explica ainda o comunicado.

Aliás, a Media Capital contou, no primeiro semestre, com uma forte diminuição do seu endividamento. A dívida financeira caiu 22%, ou 21,2 milhões de euros, situando-se em 74,6 milhões de euros no final de Junho deste ano. Em Junho de 2017, a dívida aproximava-se dos 107 milhões.

Grande parte deste corte na dívida (que integra empréstimos bancários, papel comercial e obrigações) ocorreu no segundo trimestre, entre Abril e Junho, mas não é explicado no comunicado.

A Media Capital estava a ser alvo de uma oferta pública de aquisição por parte da Altice, na sequência do acordo feito pelo grupo francês com a espanhola Prisa, a empresa que a controla. A operação fracassou.

As acções da empresa, cuja dispersão bolsista é reduzida, não negociaram esta sexta-feira, depois de ontem terem disparado 24,17% para 2,98 euros.





(Notícia actualizada às 17:31 com mais informações)