Dona da Volvo investe 50 milhões de euros em start-up de carros voadores

O multimilionário chinês Li Shufu, dono da Geely e da Volvo Cars, concordou em abrir cordões à bolsa e investir 50 milhões de euros para acelerar o desenvolvimento do VoloCity, um táxi voador que a alemã Volocopter está a desenvolver e que pretende comercializar na China, disse a empresa à Bloomberg.

"A Geely está numa fase transitória e quer passar de uma empresa de produção automóvel para uma empresa de mobilidade tecnológica", disse Li Shufu.

Para além do investimento da Geely, a Volocopter quer ainda negociar com outras empresas para aumentar o financiamento até ao fim do ano. Desde 2017, que conta também com o apoio da Daimler.

Este investimento da empresa chinesa surge numa altura em que a China tenta substituir os automóveis com motores de combustão para veículos mais amigos do ambiente, numa tentativa de diminuir a poluição do ar e de deixar de depender tanto dos fornecedores de petróleo estrangeiros.



A venda de automóveis na China caiu em agosto pela décima quarta vez nos últimos 15 meses, alargando uma prolongada queda no maior mercado automóvel do mundo.