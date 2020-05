Dona do Colombo e NorteShopping entrega compras no estacionamento

Fazer as encomendas pela Internet ou pelo telefone e depois recolher as compras no parque de estacionamento, sem precisar de sair do carro. Este é o novo serviço gratuito e de resposta à pandemia de covid-19 disponibilizado pela Sonae Sierra nos centros comerciais que gere em Portugal.

NorteShopping (Matosinhos), Via Catarina (Porto), ArrábidaShopping (Gaia), Colombo e Vasco da Gama (Lisboa) e CascaiShooping (Cascais), num total de 20 espaços comerciais espalhados pelo país, contam agora com este este serviço de "drive-in", que até ao momento já soma 90 marcas aderentes, presentes em 143 lojas. A operadora liderada por Fernando Guedes de Oliveira promete também disponibilizar em breve um outro serviço que vai "permitir perceber, através do site do centro comercial ou da sua 'app' [aplicação móvel], o nível de afluência de pessoas e de carros ao espaço, permitindo ao cliente uma melhor gestão da sua visita". "Estamos, desde a primeira hora, a responder à situação pandémica, desenvolvendo novos conceitos para atender às novas necessidades dos visitantes e lojistas. O confinamento alterou comportamentos, mas a omnicanalidade era já uma tendência que, dentro da nova normalidade, veio assumir uma importância maior, pois hoje é imprescindível a ligação entre as lojas físicas e a sua versão digital", frisa Cristina Santos, diretora de Gestão de Ativos para Portugal e Espanha. Compras online e rendas diferidas Uma das primeiras medidas avançadas pela maior operadora portuguesa de centros comerciais, em parceria com a Dott (detida pela Sonae e CTT), foi a criação de uma plataforma de e-commerce de adesão gratuita para os lojistas, sem cobrar comissão sobre as vendas até 31 de maio. Aderiram 76 marcas e a iniciativa ajudou "sobretudo os lojistas de menor dimensão". Como o Negócios noticiou a 14 de maio, a Sonae Sierra está agora a propor aos lojistas de alguns centros comerciais o pagamento diferido das rendas de abril, maio e junho, com um desconto de 50%. A proposta passa por permitir um desconto de 50% do valor das rendas durante estes três meses, sendo que os restantes 50% poderão ser pagos pelos lojistas ao longo de dois anos.