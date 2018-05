Dona do Lidl pretende alcançar vendas de 100 mil milhões de euros em 2018

Bloomberg

A Schwarz Gruppe, proprietária do Lidl, quer atingir vendas superiores a 100 mil milhões de euros em 2018 e pretende continuar a investir, segundo avança a Reuters.



O Lidl e a rival Aldi, ambas cadeias de supermercados, têm vindo a investir em vários países, com especial foco no Reino Unido, onde têm conseguido roubar quota de mercado aos supermercados tradicionais.



A Schwarz Gruppe anunciou em comunicado esta quinta-feira, 3 de Maio, que as vendas do ano passado atingiram os 96,9 mil milhões de euros reflectindo uma subida de 7,4%. Do bolo total, 74,6 mil milhões de euros são provenientes da cadeia de supermercados Lidl, segundo a Reuters.



O grupo alemão investiu no ano passado cerca de sete mil milhões de euros e espera investir um valor semelhante durante este ano.



O Lidl está no mercado português desde 1995. Emprega cerca de 5.700 funcionários e tem mais de 245 lojas em todo o país. No total está presente em 30 países com 10.460 lojas tanto na Europa como nos EUA, de acordo com o site da cadeia de supermercados.