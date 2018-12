Dona do Mini Preço está a estudar aumento de capital de 600 milhões

O Grupo Dia pode vir a avançar com um aumento de capital de 600 milhões de euros. A operação tem de ser aprovada pelo “board” e pelos accionistas mas já tem o compromisso de garantia do Morgan Stanley.

O grupo espanhol de supermercados Dia, que em Portugal detém as lojas Mini Preço, assinou com o Morgan Stanley um compromisso de garantia de 600 milhões de euros para um futuro aumento de capital. O anúncio foi feito em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol (CNMV), que decidiu suspender de imediato a negociação das acções da empresa.



Antes da suspensão, os títulos estavam a afundar mais de 19% para 0,4125 euros, o que corresponde ao valor mais baixo de sempre.





Como a imprensa espanhola destaca, a operação precisa ainda do aval do conselho de administração da empresa bem como dos accionistas. Mas a avançar, tendo em conta que a capitalização bolsista do Grupo Dia ronda os 250 milhões de euros, vai implicar uma forte diluição do valor das acções.





Em comunicado o Dia explica que "está a considerar a possibilidade de fortalecer a estrutura de capital do grupo através de um futuro aumento de capital com direitos preferenciais de subscrição". E detalha que o acordo com o Morgan Stanley implica a subscrição a 100% dos 600 milhões assim que o "board" avance com a aprovação da operação.