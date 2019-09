Dona do Pine Cliffs vai a fundo do Novo Banco e investe 200 milhões em Gaia

A Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia, acaba de ser comprada pela United Investments Portugal (UIP), que ali vai realizar um investimento de cerca de 200 milhões de euros, a concretizar em várias fases nos próximos "cinco e sete anos", num projeto que inclui um "boutique hotel com uma marca internacional" e também uma "forte componente residencial".

Com uma localização e vistas privilegiadas sobre a foz do rio Douro, esta propriedade de 25 hectares tem uma área de construção de 90 mil metros quadrados e, ao longo da última década, estiveram previstos para ali vários projetos imobiliários, que não chegaram a avançar. Também conhecida como Quinta do Montado, inclui um palacete de finais do século XIX e chegou a pertencer ao universo BES, através da ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros.

"Isto pertencia ao fundo Imogestão, em que o Novo Banco tinha uma das unidades de participação. Ainda analisámos se comprávamos uma participação nesse fundo, mas decidimos comprar tudo [o ativo imobiliário], a 100%", adiantou o diretor geral, Carlos Leal, que se juntou ao grupo em 1999 como diretor responsável pela construção e futuros projetos do Pine Cliffs.

Carlos Leal lidera a United Investments Portugal, que chegou a ter uma participação de referência no BCP. Amândia Queirós







Nascido em Angola e criado na África do Sul, o executivo deste grupo de capitais do Médio Oriente contou que as negociações arrancaram "em setembro ou outubro do ano passado". Durante uma conferência de imprensa realizada no palacete devoluto, que será restaurado e integrará a receção, a bibilioteca e suites da unidade hoteleira, acrescentou que "o projeto já estava todo loteado e aprovado" antes da transação.





Ainda analisámos se comprávamos uma participação no fundo do Novo Banco, mas decidimos comprar [o ativo imobiliário], a 100%. Carlos Leal, diretor geral da UIP

Este novo projeto "já se encontra em fase de construção" e está a cargo da UIP, que integra o consórcio IFA Hotels & Resorts, sediado no Kuwait. A dona do Pine Cliffs (Algarve) e do Sheraton Cascais, liderada pelo xeque Talal Al-Bahar e detida a 93% pela família, anunciou também, sem detalhar ainda os preços, que "a venda imobiliária já está em curso" junto da base de 35 mil investidores do grupo.

"A minha primeira visita aqui foi há um ano e só recentemente fechámos o acordo. Todos os nossos projetos têm algo de especial, seja a localização, a arquitetura ou o modelo. Esta Quinta Marques Gomes encaixa perfeitamente naquilo que somos enquanto grupo", resumiu Carlos Leal no encontro com jornalistas, esta terça-feira, 24 de setembro.



A construir dois hotéis em Lisboa e Porto



Além do conhecido resort em Albufeira e do Sheraton Cascais, o grupo anunciou em maio deste ano a estreia em Lisboa através de um investimento de 70 milhões de euros num novo hotel de luxo com abertura prevista para o final de 2020. Localizado entre Alcântara e Belém, junto ao rio Tejo e ao Centro de Congressos da capital, o Hyatt Regency Lisboa terá cerca de 200 unidades, entre quartos de hotel e apartamentos de luxo.

Com inauguração prevista para o final de 2019 - e onde o gestor conta aliás passar o ano novo -, o grupo está também a construir no Porto, junto à estação de metro da Trindade, na Rua Gonçalo Cristóvão, aquela que será a primeira unidade da marca Yotel na Península Ibérica. Terá quase 150 quartos na categoria de quatro estrelas e resulta de um investimento de cerca de 30 milhões de euros.



(Título original alterado para especificar a operação de aquisição do ativo)