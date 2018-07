Dono da Nacional e Milaneza investe sete milhões na fábrica da Trofa

O grupo Cerealis, que factura 200 milhões de euros e que vendeu recentemente a urbanização do Beato, onde se insere o Convento do Beato, assinala esta sexta-feira a conclusão de um investimento de sete milhões na ampliação do seu pólo de produção de cereais de pequeno-almoço.