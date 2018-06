Entre Fevereiro e Abril, a Inditex realizou abertura de lojas em 36 mercados, tendo no final do período 7.448 lojas em 96 países.



O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) no trimestre foi de 1.125 milhões de euros, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.



Em Portugal, o grupo Inditex tinha, no final do ano passado, 337 lojas com as marcas de Zara (67), Zara Kids (16), Pull&Bear (53), Massimo Dutti(41), Bershka (50), Stradivarius (44), Oysho (34), Zara Home (26) e Uterque (6).

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Maximo Dutti, líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou esta quarta-feira, 13 de Junho, lucros de 668 milhões de euros, no trimestre de Fevereiro a Abril, um aumento homólogo de 2%.Segundo a informação enviada à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores), a empresa galega revela que também aumentou as suas vendas em 2%, para 5.654 milhões de euros, em relação ao mesmo período do ano passado.Medidas com as taxas de câmbio constantes, as vendas nas lojas e no 'online' aumentaram 7%, segundo adianta o maior grupo de distribuição têxtil do mundo.