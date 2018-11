Dono da Zara recebe esta sexta-feira 693 milhões em dividendos

Amancio Ortega, fundador e accionista maioritário da Inditex, recebe esta sexta-feira 693 milhões de euros em dividendos distribuídos pela casa-mãe da Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti e Bershka. No total do ano, Ortega, o sexto homem mais rico do mundo, embolsa 1.386 milhões em dividendos.