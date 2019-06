Dono do Minipreço dispara quase 25% em bolsa após acordo com credores

Os títulos do Dia, dono do Minipreço, estão a somar em bolsa depois de este grupo ter acordado o recebimento de 771 milhões de euros da parte dos bancos credores.

O grupo DIA, dono do Minipreço em Portugal, disparou quase 25% em bolsa depois de ter obtido um acordo de longo prazo com os seus credores que garante o acesso a 771 milhões de euros de liquidez.





Os títulos do Dia estão a somar 13,56% para os 58,62 cêntimos, mas já chegaram a subir 24,72% para os 64,38 cêntimos. As ações contam agora uma valorização de 27,84% desde o início do ano.