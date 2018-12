Dono do Minipreço diz estar prestes a refinanciar dívida

O grupo espanhol Dia, que em Portugal detém os supermercados Minipreço, indicou esta terça-feira estar em "conversações muito avançadas" com a banca para o refinanciamento da dívida. As acções do Dia já desvalorizaram 90% este ano.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), supervisor dos mercados em Espanha, o grupo de retalho espanhol refere que se encontra em "negociações muito adiantadas com os bancos credores de referência com o objectivo de refinanciar a dívida bancária do grupo Dia".

O comunicado desmente ainda notícias publicadas esta terça-feira na imprensa espanhola que referiam que a dona do Minipreço pretendia um perdão parcial da dívida. "Em nenhum momento propusemos aos bancos credores qualquer perdão ou outra alternativa que não seja o do pleno reconhecimento dos montantes em dívida para com eles e para com o resto dos credores financeiros", sublinha a empresa.

O grupo diz também que conta com o "pleno apoio" dos seus fornecedores e parceiros comerciais.

As acções do Dia encerraram a sessão desta terça-feira em novos mínimos históricos, nos 0,40785 euros. Desde o início do ano, os títulos da empresa desvalorizaram 90%, depois de emitir três "profit warnings" no espaço de um ano, cancelar a distribuição de dividendos, reduzir o investimento e anunciar a reestruturação da dívida.

O grupo registava uma dívida de 1.420 milhões de euros no final de Setembro.





Ontem, o Comité Assessor Técnico dos Índices Ibex, em Espanha, anunciou a revisão do índice de referência Ibex 35. A partir de dia 24 de Dezembro sai o Dia e entra a papeleira Ence.