Donos das casas exploram menos de metade dos alojamentos locais

Dados oficiais revelam que os donos exploram directamente 46% dos alojamentos locais em Lisboa e 43% no Porto, de acordo com o Diário de Notícias.

Menos de metade dos alojamentos locais de Lisboa e do Porto são directamente exploradas pelo proprietário. A maioria está entregue a terceiros através de diferentes regimes de exploração, noticia esta quinta-feira o Diário de Notícias.





Se em Lisboa os donos representam 46,5% do total, no Porto são 42,8%. Os dados são do Registo Nacional de Alojamento Local.





Assim, dos 17 mil alojamentos locais registados em Lisboa, menos de 7 mil são explorados pelo proprietário. Sendo a opção mais frequente, não abrange sequer metade dos casos. Há mais de seis mil arrendatários, ou seja, pessoas ou entidades que alugam casas com o objectivo de as explorar como alojamento local.