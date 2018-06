Há cerca de um mês, a 23 de Maio, em comunicado divulgado, o Minor International anunciou a compra de 8,6% do capital do grupo hoteleiro NH por 192 milhões de euros.



Com esta aquisição, o Minor fica detentor de 9,7% do capital do NH, que diz ser a "sexta maior cadeia de hotéis do mundo".



Nesse documento, o Minor sublinhou "não esperar mudanças de gestão" no NH devido a este investimento, apesar de afirmar que está consciente "de que certas participações chave" do grupo hoteleiro "podem mudar de proprietários a curto prazo".



O Minor "tem confiança" nos negócios do NH e "está entusiasmado para trabalhar com a equipa gestora e com outros accionistas na empresa para garantir a entrega de receitas sólidas e sustentáveis aos accionistas".



O grupo hoteleiro NH, com uma carteira de 382 hotéis e 'resorts' em 30 países na Europa, América e África, foi fundado em 1978.



O Minor International, uma das maiores empresas de restauração da Ásia, é uma companhia global focada em três unidades de negócios principais, restauração, hotéis e distribuição de marcas de 'lifestyle'.

O grupo tailandês Minor International (MINT), proprietário da Tivoli Hotels and Resorts, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo da rede espanhola NH Hotel, revela um aviso daquela autoridade.A operação de concentração, notificada à AdC na passada sexta-feira, 22 de Junho, consiste na aquisição pela Minor International Public Company Limited (MINT), através da sua subsidiária MHG Continental Holding (Singapore), do controlo exclusivo da NH Hotel Group (NH).A MINT, empresa mãe do Grupo Minor, detém em Portugal 13 hotéis e pretende o controlo exclusivo sobre o grupo NH Hotel, operador em Portugal de 3 hotéis.