Douro e Alentejo escapam à quebra na produção de vinho em 2018

A campanha promete ser mais fraca para os produtores, prevendo-se uma redução de 3% para 6,5 milhões de hectolitros. Beiras e Dão são as mais afectadas pelo clima adverso, com perdas em 10 das 14 regiões portuguesas.

A produção de vinho em Portugal deve baixar este ano cerca de 3% face à campanha anterior, para um volume total próximo dos 6,512 milhões de hectolitros. Ainda assim, sublinha o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), a previsão é de um valor "muito próximo da média das cinco últimas campanhas".

Numa nota informativa partilhada esta segunda-feira, 30 de Julho, o instituto público salienta que a previsão aponta para uma quebra de produção na maioria das 14 regiões portuguesas. As excepções serão Alentejo, Algarve e Açores, que até deverão crescer devido ao "bom desenvolvimento vegetativo das videiras". O Douro continuará a ser a região com maior produção no país, numa dimensão equivalente à anterior apesar da acordada redução do "benefício" no vinho do Porto.

As previsões feitas pelos diferentes organismos regionais evidenciam que as Terras da Beira (-30%) e as Terras do Dão (-25%) foram as mais afectadas pelas condições meteorológicas verificadas ao longo desta campanha, que favoreceram os ataques de míldio e de oídio que são apontados como os "principais responsáveis" pela quebra estimada de produção.

"O ciclo vegetativo das videiras está atrasado duas a três semanas, pelo que as condições climatéricas nos meses de Agosto e de Setembro serão determinantes na quantidade e qualidade da colheita", acrescentou o IVV, que tem agora o antigo vice-presidente, Francisco Toscano Rito, a ocupar a cadeira da presidência, depois de Frederico Falcão ter terminado a comissão de serviço.

No ano passado, os vinhos portugueses voltaram a "encher o copo" nas exportações. As vendas ao exterior subiram 7,5% e ascenderam a 778 milhões de euros, valendo um novo recorde ao sector depois do recuo no ano anterior. Franceses, ingleses e americanos continuam a ser os maiores apreciadores.







Produção de vinho por região (previsão 2018/2019)