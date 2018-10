Dourogás vende Goldenergy à suíça Axpo

O Grupo Dourogás vendeu a posição maioritária que detinha na Goldenergy à Axpo. Com esta operação, cujos valores não foram revelados, a Axpo passou a ser accionista único da comercializadora de gás natural e electricidade.





O acordo de compra e vende "contempla a manutenção da totalidade dos postos de trabalho e a manutenção da sede em Portugal", detalham as empresas em comunicado enviado às redacções.





Até agora, a Axpo detinha 25% da Goldenergy, fatia que foi alienada em 2015 pela Dourogás, que criou a empresa de raiz. "Dez anos após ter nascido, e três anos após a entrada do accionista suíço, a Dourogás alienou na íntegra a posição maioritária que detinha na Goldenergy à Axpo", sublinha no mesmo comunicado.





O Grupo Dourogás justifica esta operação com "a reorientação estratégica na sua actuação no mercado nacional da energia, permitindo consolidar as operações de investimento em curso nas redes de distribuição em 18 municípios nos distritos de Vila Real e Bragança".





Para Nuno Afonso Moreira (na foto), CEO do Grupo Dourogás, "é um orgulho ter concebido, criado e desenvolvido a Goldenergy, desde o momento zero. Este é, contudo, o momento de permitir que a empresa siga o seu próprio rumo e outro modelo de afirmação e desenvolvimento, agora com um novo accionista único, que tem um plano de crescimento para a empresa e que se comprometeu a salvaguardar todos os postos de trabalho", garantiu.





Do ponto de vista da Dourogás, "esta venda representa uma oportunidade efectiva para nos focarmos em outros projectos, nomeadamente na distribuição de gás natural canalizado na zona norte do país e para o desenvolvimento da aposta no Gás Natural Veicular, uma alternativa no quadro da mobilidade sustentável que, acreditamos, veio para ficar e que tem muito futuro pela frente, quer para veículos pesados quer, crescentemente, para veículos ligeiros de passageiros", revelou.